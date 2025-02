Torino, controlli a San Salvario: chiuso un minimarket abusivo, riscontrate carenze igienico-sanitarie

TORINO – Attività abusive di somministrazione di alimenti, apertura non autorizzata di un minimarket, carenze igienico sanitarie.

Le hanno scoperte gli agenti del Comando San Salvario della polizia locale di Torino, nell’ambito di controlli interforze che si sono concentrati sugli esercizi commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e alcolici e minimarket, in collaborazione con il Commissariato Barriera Nizza della polizia di Stato, ASL Città di Torino Dipartimento della Prevenzione Settore Sicurezza Alimentare, Ispettorato del lavoro.

Al centro dell’operazione, in particolare, locali ed esercizi commerciali che si trovano all’interno di una delle zone a vigilanza rafforzata istituite dall’ordinanza prefettizia del 23 gennaio scorso. Mentre la polizia di Stato controllava le persone presenti nelle attività e nelle zone antistanti, la polizia locale ha svolto verifiche amministrative insieme agli altri enti.

Verifiche che hanno portato alla sospensione di tre attività commerciali, di cui due per carenze igienico-sanitarie, oltre alla distruzione di 2 chili di prodotti alimentari e, per quanto riguarda l’operato della polizia locale, sanzioni per un ammontare di 27mila euro.

I controlli, localizzati tra le vie Berthollet, Saluzzo e Valperga di Caluso, hanno messo in luce irregolarità amministrative e altre carenze, in alcuni casi di carattere igienico-sanitario, svolgendo anche un ruolo di tutela dei consumatori in zone molto frequentate e conosciute soprattutto dai più giovani.

In particolare, in via Berthollet gli agenti del Comando VIII San Salvario della Polizia Locale hanno individuato un minimarket che era aperto abusivamente. Dopo avergli contestato l’apertura abusiva e l’assenza di notifica sanitaria ASL per il proprietario sono scattate sanzioni per 9.196 euro e la segnalazione alla Divisione competente.

Sempre in via Berthollet gli agenti della polizia locale hanno riscontrato in un esercizio di vendita la somministrazione abusiva di alimenti. L’attività, sanzionata per la somministrazione abusiva e assenza della DIA sanitaria, è stata sospesa dal personale dell’ASL per carenze igienico-sanitarie e strutturali, con l’obbligo della distruzione di circa 2 chili di alimenti.

Diverse le irregolarità riscontrate dagli agenti del Comando VIII San Salvario in un terzo esercizio commerciale con annesso laboratorio di panificazione in via Saluzzo, dove inoltre il personale dell’ASL ha sospeso l’attività di laboratorio per carenze igienico-sanitarie e strutturali e intimato la rimozione immediata di una bombola del gas. Oltre alle sanzioni amministrative, sono scattate ulteriori prescrizioni per normalizzare le carenze riscontrate.

Irregolarità sono state riscontrate dalla polizia locale anche per un quarto esercizio commerciale in via Valperga Caluso, che somministrava alimenti nonostante un provvedimento di divieto, sanzionato per 8.054 euro.

In ultimo, oggetto di controlli del Comando VIII San Salvario anche un’attività in zona Nizza, dove l’esercente è stato sanzionato per frigoriferi e congelatori privi di lettore di temperatura esterna.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese