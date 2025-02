Nascondeva droga nel cofano dell’auto, fermato a Ivrea

IVREA – Due potenti calamite per ancorare una scatoletta metallica nel vano motore dell’automobile. Non mancava certo l’ingegno a un 40enne fermato dai carabinieri del Radiomobile di Ivrea e arrestato per detenzione di stupefacenti.

L’uomo è stato bloccato ad Albiano d’Ivrea mentre era alla guida della sua utilitaria. Insospettiti dal suo atteggiamento particolarmente nervoso, i militari hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, scoprendo una scatoletta metallica ben nascosta nel vano motore del veicolo. All’interno c’erano diverse dosi di cocaina e crack, fissate con due calamite di grande potenza per evitare che si spostassero durante la marcia.

Il controllo in casa

Il controllo si è poi esteso all’abitazione del 40enne, dove è emersa una vera e propria scorta di droga nascosta nei posti più impensabili. Nel servizio di porcellana finemente decorato e persino all’interno del frigorifero, i carabinieri hanno rinvenuto tre chili di hashish suddivisi in panetti. Ogni panetto riportava loghi riconoscibili, ispirati a note marche di bevande energetiche e case automobilistiche, probabilmente utilizzati come segni distintivi per il mercato dello spaccio.

Durante la perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche 4.000 euro in contanti, nascosti in un vaso, ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrato anche il cellulare del sospettato, che sarà analizzato per ricostruire la rete di contatti legata al traffico di droga.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare l’intera filiera dello spaccio e individuare eventuali complici.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese