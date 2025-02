Torino, al Motovelodromo Fausto Coppi un corso per diventare operatore meccanico di biciclette

TORINO – ENAIP Piemonte, attraverso la sede di Settimo Torinese, organizza un corso gratuito di operatore meccanico di biciclette presso il Motovelodromo Torino “Fausto Coppi”, rivolto a disoccupati.

Questa iniziativa fa parte del Programma GOL (Garanzia per l’Occupabilità dei Lavoratori), promosso dal PNRR e sostenuto dalla Regione Piemonte, che mira a offrire formazione innovativa e adeguata alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il corso prevede 500 ore di formazione, di cui 200 dedicate a uno stage pratico, e permette di acquisire competenze nella messa in strada di biciclette muscolari e a pedalata assistita, diagnostica e riparazione dei guasti.

Il profilo professionale creato potrà trovare impiego in ciclofficine, negozi di biciclette, servizi di renting e attività turistiche legate all’utilizzo della bicicletta.

Il corso, che inizierà a marzo, è riservato ai disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, con priorità per chi percepisce ammortizzatori sociali o Reddito di Cittadinanza, e per le persone in situazione di fragilità.

Non sono richiesti requisiti specifici, ma è necessaria una buona manualità e passione per la bicicletta. Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare la sede di Enaip a Settimo Torinese o visitare il sito https://enaip.org/Tbth.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese