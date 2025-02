In Piemonte la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto 700 mila euro di farmaci destinati a persone in povertà sanitaria

PIEMONTE – Si è conclusa con 78 mila confezioni di medicinali donati la 25a edizione della Raccolta del Farmaco in Piemonte. In totale il valore economico è di circa 700 mila euro, ovvero 90 mila euro in più dell’anno scorso. Queste donazioni aiuteranno circa 100 mila persone in condizione di povertà sanitaria in giro per il territorio piemontese.

A Torino e provincia sono state raccolte più di 48 mila confezioni di farmaci (pari a un valore di 429.000 euro). Un aumento importante rispetto al 2024, quasi 6.500 confezioni di farmaci e 55 mila euro in più. Ottimi risultati anche nelle altre province del Piemonte, in alcuni casi le donazioni hanno addirittura superato la richiesta (Biella, Cuneo e Verbania).

Ottimi risultati che rispecchiano l’andamento nazionale: in Italia, sono state raccolte oltre 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 5 milioni di euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese