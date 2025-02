Motta de’ Conti, diciotto intossicazioni da monossido di carbonio

MOTTA DE’ CONTI – Questa notte, intorno alle 3, diciotto persone sono state soccorse nel Vercellese a seguito di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta all’interno di un agriturismo.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno trasportato cinque persone in ospedale in codice giallo, segnalando condizioni di media gravità, mentre le restanti tredici, con sintomi più lievi, sono state classificate in codice verde.

L’incidente è avvenuto a Motta de’ Conti, un piccolo comune situato nei pressi del confine con la Lombardia. Le autorità stanno indagando sulle cause della fuga di gas, probabilmente legata al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.

