Domenica 23 febbraio torna l’Antico Carnevale del Balon di Torino

TORINO – Domenica 23 febbraio a Torino, in Via Vittorio Andreis e in tutta la zona di Borgo Dora, ci sarà l’Antico Carnevale del Balon. Ispirato a quello che si svolse nel 1985 a Borgo Dora, è una delle feste in maschera più caratteristiche del Piemonte, con 17 gruppi di rievocazione storica in rappresentanza di varie epoche della storia dell’umanità.

Il 23 febbraio sarà dedicato all’investitura della Rusnenta, letteralmente “la arrugginita”, la maschera tradizionale di Borgo Dora il cui nome trae origine dall’antico mercato delle “cose vecchie” che ancora oggi è il carattere distintivo del tipico quartiere del Balon con i tanti negozi di antiquariato, i “robivecchi” e i mercati del Balon del sabato e del Gran Balon che si svolge immancabilmente ogni seconda domenica del mese.

