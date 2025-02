Fuga di gas nell’ex Solvay di Spinetta Marengo, intervento di Arpa

ALESSANDRIA – Nella tarda serata di ieri, il personale reperibile di Arpa è stato avvisato di una emergenza interna di reparto per fuga di PFIB (perfluoroisobutene) presso lo stabilimento ex Solvay ora Syensqo di Spinetta Marengo (AL), rientrata nel giro di alcune decine di minuti.

Il personale tecnico dell’Agenzia ha comunque effettuato un sopralluogo nelle aree esterne limitrofe al perimetro di stabilimento, prelevando alcuni campioni di aria che saranno sottoposti alle analisi di laboratorio.

Nella mattinata odierna i tecnici di Arpa hanno svolto un ulteriore sopralluogo per approfondire l’evento. Sono stati acquisiti alcuni primi elementi inerenti le situazioni che possono avere determinato lo stato di emergenza interno allo stabilimento, le prime ipotesi di cause e le procedure messe atto per la sua gestione. La ditta ha avviato l’indagine interna finalizzata ad identificare le cause dell’evento, le azioni correttive e le azioni preventive/di miglioramento.

L’Agenzia fa sapere che proseguirà gli approfondimenti sulla base delle informazioni acquisite e degli ulteriori elementi di conoscenza che saranno disponibili nei prossimi giorni.

