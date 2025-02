A Torino Melissa Ghezzo chiede un abbraccio contro la Grasso-fobia

TORINO – Melissa Ghezzo, in procinto di sottoporsi a un intervento chirurgico allo stomaco per il dimagrimento, ha deciso di dare vita a un esperimento sociale a Torino. Con un cartello che recitava “SONO OBESA, MI ABBRACCERESTI?”, la giovane ha voluto testare la sensibilità delle persone riguardo al delicato tema dell’obesità e della grassofobia.

Posizionandosi in piazza Carignano, bendata e con il suo cartello, Melissa ha invitato i passanti a riflettere su come il giudizio e le discriminazioni possano influenzare la vita di chi vive questa condizione.

Dopo un’ora di attesa e tanti abbracci ricevuti, ha rimosso la benda e ha condiviso le sue emozioni con la camera, esprimendo quanto fosse stato “bello e commovente” ricevere supporto da una comunità che ha risposto con empatia e comprensione.

L’iniziativa di Melissa non solo ha messo in luce un problema sociale spesso trascurato, ma ha anche dimostrato come la gentilezza possa superare i pregiudizi.

