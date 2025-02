Presentato il Piano Strategico della Fondazione Compagnia di San Paolo 2025-2028: Persone e Comunità al centro. Equità, innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale

Martedì 18 febbraio si è svolta la Giornata della Fondazione Compagnia di San Paolo in cui è stato presentato il Piano Strategico Pluriennale 2025-2028 che guiderà l’impegno dell’Ente torinese per i prossimi quattro anni, definendo priorità e obiettivi.

Il Piano Strategico 2025-2028 ha come titolo Persone e Comunità al centro. Equità, innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale e intende definire la visione e gli obiettivi per il futuro della Fondazione, in dialogo con istituzioni, enti del terzo settore, esperti e realtà del territorio per generare un impatto positivo sul Nord Ovest dell’Italia, considerando il contesto geopolitico e geoeconomico attuale a livello nazionale e internazionale.

La Compagnia prevede di destinare 1 miliardo di euro alle attività filantropiche nel prossimo quadriennio, di cui 700 milioni di euro per il cambiamento sistemico e progetti di impatto, 160 milioni di euro per l’attività filantropica della fondazione e la realizzazione di progetti diretti di grande portata, come il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso della Cavallerizza Reale di Torino, 140 milioni di euro per Fondi Nazionali, Filantropici e progetti futuri.

Il Piano Strategico Pluriennale 2025-2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo

Le parole di Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo

Il Piano rappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità, coerentemente con la missione storica della Fondazione. Si tratta di un piano flessibile, frutto di un processo partecipativo e condiviso, concepito per essere attuabile fin da subito con il contributo cruciale e sinergico degli Organi della Compagnia, della struttura operativa e di numerosi stakeholder ed esperti esterni, a cui va il nostro sentito ringraziamento. un piano che si propone di contrastare tutte le forme di povertà e di ridurre le crescenti disuguaglianze con un approccio strutturale capace di favorire un cambiamento sistemico che generi uno sviluppo sostenibile. Siamo certamente focalizzati sul nostro territorio di riferimento, ma abbiamo l’ambizione di promuovere la crescita del Paese in una prospettiva e con un respiro internazionale. Puntiamo a soluzioni innovative e durature, utilizzando le risorse filantropiche come leve di trasformazione a servizio del bene comune, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di contesto e di anticipare i trend globali.

