Atlante lancia la mobilità sostenibile all’Aeroporto di Torino: inaugurate nuove stazioni di ricarica elettrica

TORINO – L’Aeroporto di Torino ha fatto un passo significativo verso la sostenibilità e la mobilità elettrica con l’inaugurazione delle nuove stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, realizzate da Atlante in collaborazione con SAGAT S.p.A. Questo progetto ambizioso segna l’inizio di una partnership strategica volta a trasformare uno degli snodi aeroportuali più importanti del nord Italia in un punto di riferimento per la mobilità sostenibile.

Le infrastrutture di ricarica, distribuite nelle aree chiave di parcheggio dell’aeroporto, comprendono 19 stalli elettrificati, tutti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Grazie alla tecnologia avanzata di Atlante, gli utenti possono beneficiare di una potenza di ricarica che va da 22kW per ricariche rapide fino a 400kW per ricariche ultra-rapide, rendendo la ricarica non solo efficiente ma anche modulata in base alle diverse esigenze di passeggeri, accompagnatori, servizi di noleggio auto, taxi e mezzi pubblici. Le stazioni sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sono progettate per garantire l’accessibilità a tutti, comprese le persone con mobilità ridotta.

La rete di Atlante ora conta oltre 1.200 punti di ricarica in tutta Italia, rafforzando la sua presenza anche in altre aree strategiche, tra cui il centro commerciale ToDream e il Settimo Cielo Retail Park.

In aggiunta ai benefici ambientali, gli utenti che ricaricano presso il parcheggio Bye&Fly avranno diritto a un’ora di sosta gratuita, un incentivo che mira a promuovere l’uso di veicoli elettrici. La presenza di stazioni di ricarica in aeroporti italiani, come Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, consolida ulteriormente il ruolo di Atlante nel panorama della mobilità sostenibile.

L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali, tra cui Sonia Cambursano, Consigliera della Città Metropolitana di Torino, e i sindaci di Caselle Torinese, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo, tutti uniti dall’obiettivo comune di promuovere un futuro più green.

