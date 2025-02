Donna ruba del tonno in scatola a Biella, arrivano i carabinieri e pagano per lei

BIELLA – Una donna ha cercato di rubare una scatoletta di tonno da un supermercato di Biella e i carabinieri, per evitarle la denuncia, hanno pagato a titolo personale l’oggetto rubato per evitarle la denuncia. É successo questa mattina: un addetto del personale del supermercato, dopo che la signora stava andando via, ha notato che aveva una porzione di tonno in scatola nascosta nella giacca. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, si sono recati sul posto, hanno sentito i testimoni e, per risolvere la faccenda, uno degli agenti ha deciso di acquistare a titolo personale la scatoletta e donarla poi alla signora, che sosteneva di averla rubata per mancanza di denaro.

