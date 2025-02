Federica Brignone ha vinto il gigante femminile di Coppa del Mondo al Sestriere

E’ la vittoria numero 15 in gigante di Coppa del Mondo per Federica Brignone, il 33esimo successo in Coppa nella cui classifica di stagione Federica allunga in testa alla classifica generale, aumentando il proprio vantaggio a 170 punti: 899 contro 729 i Lara Gut. Settimo posto per Lara Colturi, che è riuscita a risalire due posizioni e a chiudere a 2″21.