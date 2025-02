Torino, linee del trasporto pubblico deviate per lavori in via XX Settembre: ecco quali

TORINO – Gtt comunica che a seguito dei lavori per il montaggio di una gru edile presso uno stabile di via XX Settembre che resterà chiusa al transito dei veicoli nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Bertola, dalle ore 5.30 alle ore 23.00 di domenica 23 febbraio 2025 saranno deviati i percorsi delle linee 4 – 11 – 55 – 58/ – STAR 1.

In particolare

Linea 4.

Solo in direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”), via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 11.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, via XX Settembre, percorso normale.

Linea 55.

Solo in direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre, percorso attuale.

Linea 58/.

Solo in direzione via Bertola: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre, percorso normale.

Linea STAR 1.

Solo in direzione corso Regina Margherita: da corso Re Umberto angolo corso Matteotti prosegue per corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa, percorso attuale.

