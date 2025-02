Torino punta alla rinascita di Barriera e Aurora, un progetto da 26 milioni di euro

TORINO – Sostenibilità, bellezza e inclusione: sono queste le parole chiave che guidano il grande progetto di rigenerazione urbana nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano. Un’iniziativa ambiziosa che punta a trasformare spazi pubblici, strade e servizi, migliorando concretamente la qualità della vita di residenti, lavoratori e frequentatori della zona.

Il Masterplan: una visione condivisa

La prima fase del progetto prevede la creazione di un Masterplan, un piano generale che delineerà le linee guida per gli interventi futuri. Fondamentale sarà il coinvolgimento attivo della comunità locale, affinché le decisioni siano il frutto di un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni e realtà territoriali.

Le sfide della rigenerazione

Il progetto affronta tre grandi sfide:

Sostenibilità ambientale: incentivare la mobilità sostenibile e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

incentivare la mobilità sostenibile e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; Inclusione sociale: migliorare la qualità della vita, la sicurezza e il benessere dei residenti;

migliorare la qualità della vita, la sicurezza e il benessere dei residenti; Promozione dell’identità: contrastare la percezione negativa dei quartieri e rafforzare l’immagine positiva di Aurora e Barriera di Milano.

Giovani protagonisti del cambiamento

Un elemento centrale dell’iniziativa è il coinvolgimento attivo di adolescenti e giovani, considerati risorse fondamentali per il futuro della città. Seguendo le linee guida della strategia europea per la gioventù, il progetto promuoverà:

Spazi di partecipazione e dialogo;

Accesso all’informazione e al confronto costruttivo;

Inclusione sociale e benessere personale;

Pari opportunità e uguaglianza di genere.

Un investimento per il futuro

L’iniziativa è finanziata dal programma PN Metro Plus 2021-2027, con un budget di 25,8 milioni di euro, destinato a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo. Grazie a questo approccio integrato, Aurora e Barriera di Milano possono diventare esempi virtuosi di rigenerazione urbana, contribuendo a rendere la città più vivibile e accogliente per tutti.

Il sindaco Stefano Lo Russo

“Aurora e Barriera saranno protagonisti di un grande progetto di rigenerazione urbana, che punta, con un investimento di 25,8 milioni di fondi europei, a riqualificare strade e spazi pubblici e potenziare i servizi per chi abita a lavora in due quartieri su cui puntiamo molto. – ha ricordato proprio oggi il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – Un percorso che vogliamo sviluppare affrontando principalmente tre grandi sfide, quella della sostenibilità, quella dell’inclusione, e quella della promozione dell’identità di Aurora e Barriera, con la consapevolezza che attraverso questa progettualità possiamo dare un importante contributo a sicurezza e protezione sociale in due aree importanti della città. Il primo passo di questo cammino è la creazione di un masterplan sviluppato attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti e delle realtà locali, un piano generale che definisce le linee di indirizzo per gli interventi di rigenerazione urbana: vogliamo, in particolare, coinvolgere i giovani, cittadine e cittadini dell’oggi e del domani che sono la risorsa fondamentale delle nostre comunità e possono contribuire in maniera attiva a disegnare il domani”.

Sul sito del comune è aperto il bando per partecipare alla rinascita dei due quartieri.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese