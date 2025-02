Un insetto nel piatto a scuola e i bambini per protesta fanno pranzo per strada

TORINO – Protesta per strada alla scuola elementare D’Azeglio in via Santorre di Santarosa, a Torino. A metterla in scena i genitori di 34 alunni della 4A e della 4B che hanno fatto pranzo ai giardinetti per contestare il servizio mensa gestito da una società esterna.

La protesta è nata per il livello scadente del servizio ed è esplosa quando in un piatto è stato trovato un insetto. Bambini e genitori hanno esposto cartelli che recitavano “Pasta al dente non scadente”, “Mensa di qualità”, “Parassiti fuori dalla scuola”, “La pasta deve essere senza sorprese”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese