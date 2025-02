Il Toro affonda il Milan e vince la partita per 2-1

TORINO – Il Torino domina e affonda il Milan con una vittoria per 2-1 nella 26esima giornata di Serie A, aggiungendo un altro capitolo amaro alla stagione dei rossoneri, già scossi dall’eliminazione in Champions contro il Feyenoord.

La squadra granata parte con il piede giusto e passa in vantaggio grazie a un’autorete clamorosa di Thiaw, che devia nella propria porta dopo un errore di Maignan. Milinkovic-Savic si esalta nel primo tempo neutralizzando un rigore di Pulisic, ma nella ripresa nulla può sul pareggio di Reijnders. Il Torino, però, non si lascia intimidire e risponde subito: al 77’, Gineitis, appena entrato, approfitta di una punizione battuta rapidamente da Sanabria e fulmina la difesa rossonera, ferma e impreparata, centrando la rete decisiva per la vittoria.

Gli uomini di Vanoli salgono così a 31 punti e consolidano l’undicesimo posto, mentre il Milan scivola sempre più lontano dalla zona Champions, rimanendo settimo a quota 41.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese