Uomo di 90 anni muore uscendo di strada con l’auto a Valstrona

VALSTRONA – Un uomo di 90 anni è morto questa mattina in un incidente stradale a Luzzogno, frazione del Comune di Valstrona. L’uomo era alla guida della sua auto in via Pianaccia quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.

Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte dell’equipe medica intervenuta.

