Doppio sciopero in Piemonte: trasporti a rischio tra treni e mezzi pubblici

TORINO – Un weekend di disagi attende i pendolari e i cittadini piemontesi, con un doppio sciopero che colpirà il settore dei trasporti. Tra sabato sera 22 febbraio e lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale e ferroviario rimarrà in gran parte fermo, mettendo a dura prova la mobilità di chi si sposta nella città di Torino e nelle aree circostanti.

L’organizzazione sindacale USB ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, che coinvolgerà treni, bus, tram e metropolitane. Il primo giorno, sabato sera, inizieranno le fermate dei mezzi, mentre il lunedì sarà caratterizzato da un servizio ridotto e disagi diffusi.

Il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) ha comunicato che, nonostante lo sciopero, alcune fasce orarie del servizio saranno garantite. In particolare, i mezzi pubblici circoleranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano-suburbano, la metropolitana e i centri di servizio al cliente. Per quanto riguarda il servizio extraurbano e la linea 3971 (Ciriè-Ceres), la disponibilità sarà assicurata da inizio servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Inoltre, sarà garantito il completamento delle corse in partenza entro la fine delle fasce di servizio assicurato.

