Volley: vincono Chieri e Novara, sconfitta per Pinerolo

NOVARA – Risultati alterni per le piemontesi impegnate oggi in tre trasferte nella terzultima giornata del campionato di serie A1 di volleey femminile. Vincono Cheri e Novara, sconfitta per Pinerolo.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 espugna 0-3 il Palazzetto dello sport di Roma e rende sempre più vicino l’obiettivo del quinto posto in classifica. Il premio di MVP va a Zakchaiou che realizza 11 punti (5 a muro), tanti quanti Buijs, mentre Gicquel con 17 punti è la top scorer dell’incontro. I parziali dicono che Chieri si è imposta 16-25; 22-25; 26-28.

Più dura la vita a Bergamo per la Igor Volley Novara, che ha bisogno del quinto set per avere la meglio sulle padrone di casa. 28-26 l’equilibrato primo set. Il secondo sembra un’altra partita, con NOvara che si impone 10-25. Bene anche il terzo 21-25, ma poi il calo di concentrazione permette a Bergamo di pvincere il quarto 25-22 e portare la partita al tie break, dove Novara serra i ranghi e vince 15-17.

La Unionvolley Pinerolo lotta con la Savino Delbene ma deve cedere 25-16 19-25 25-22 e poi un infinito quarto e decisivo set che si chiude 32-30.

