Incendio nelle cantine di un palazzo a Torino: evacuate trenta persone per precauzione

TORINO – Poco fa, un principio di incendio ha scosso la tranquillità di un palazzo situato in via Des Ambrois a Torino. Intorno alle 12, le fiamme sono divampate nelle cantine dell’edificio, costringendo circa trenta residenti a lasciare le loro abitazioni per motivi di sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni agli appartamenti, il che ha permesso una rapida reazione da parte delle autorità.

I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo dell’incendio, lavorando con efficienza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio rimangono ancora sconosciute e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

