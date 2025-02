Preoccupazione ad Asti: Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, esprime le sue paure

ASTI – Portacomaro, un piccolo comune della provincia di Asti con poco più di 1.900 abitanti, si trova oggi nel cuore di una grande preoccupazione. La salute di Papa Francesco, cugino della residente Carla Rabezzana, 93 anni, è al centro dei pensieri e delle preghiere di tutti.

“Siamo tutti preoccupatissimi”, confessa Carla, manifestando l’agitazione condivisa da molti nel paese d’origine della famiglia Bergoglio.

Mentre milioni di fedeli in tutto il mondo si uniscono in preghiera per il Pontefice, le voci di Portacomaro risuonano con una nota di speranza e solidarietà.

“Preghiamo tutti perché esca in salute dall’ospedale”, afferma un parrocchiano, uscendo dalla chiesa affollata di fedeli. La comunità, legata profondamente alle origini del Papa, ricorda con affetto la visita di Francesco tre anni fa, quando ricevette la cittadinanza onoraria ad Asti.

“I nonni erano di qua, siamo molto legati al pontefice”, racconta una donna, mentre un barista ammette: “In paese hanno tutti paura che stia male”. L’augurio di una pronta guarigione si fa sentire forte e chiaro, con la speranza di rivedere Francesco a Portacomaro, dove lo attende anche la “Vigna del papa”, un simbolo tangibile del legame tra il Pontefice e le sue radici.

