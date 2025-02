Paura per Moise Kean, prende un colpo in testa, esce, rientra e poi si accascia

VERONA – Momenti di paura per l’attaccante della Fiorentina Moise Kean durante la partita (persa 1-0) col Verona. All’inizio del secondo tempo l’attacante vercellese ha preso una ginocchiata in testa durante un contrasto, che gli ha causato un taglio al sopracciglio.

Uscito per essere medicato, i sanitari della Fiorentina sono riusciti a fatica a ricucurgli il sopracciglio. Una volta rientrato in campo però è stato chiaro che qualcosa ancora non andava. Kean si è fermato, poi si è accosciato ed infine si è sdraiato per terra.

I sanitari gli hanno immobilizzato il collo ed il giocatore è uscito in barella per poi essere trasportato in ospedale in ambulanza, dove verrà sottoposto agli esami del caso. Non ha mai perso conoscenza.

Sulla panchina della Fiorentina c’era anche Edoardo Bove, che ha preferito coprirsi il volo per non vedere cosa stava accadendo e cercare così di proteggersi visto il recente episodio che lo ha colpito.

