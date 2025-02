La Juve vince anche a Cagliari e si riprende il quarto posto

CAGLIARI – Il bello del calcio moderno, con i suoi mille impegni, è che i giudizi e le considerazioni (per non parlare del morale di una squadra) possono cambiare nell’arco di una settimana. Così la Juventus, a quattro giorni dalla dolorosa eleiminazione in Champions League, infila la quarta vittoria consecutiva in campionato e si riprende il quarto posto approfittando del pareggio della Lazio a Venezia.

La decide Vlahovic dopo 12′ (col gol numero 5400 per la Juve in serie A), poi la Juve gioca, crea e spreca almeno tre occasioni nel primo tempo, due con Yildiz. Nella ripresa la Juve gioca ancora ma non è più pericolosa e non riuscendo a raddoppiare rischia davvero troppo nel finale.

Quel che conta è che però il risultato non cambia. La Juve vince 0-1, scavalca la Lazio e rientra in zona Champions, allungando anche su Milan, Fiorentina e Bologna.

La corsa scudetto

Ora non vorremmo allargarci troppo e la considerazione è senzaltro prematura, ma se le tre davanti continuano a correre come i gamberi per la Juve non è vietato sognare di rientrare anche nella corsa scudetto. I bianconeri sono ora a 8 punti dall’INter, 7 dal Napoli e 5 dall’Atalanta, ma è bene fare un passo indietro. Nelle ultime quattro giornate la Juve (che ha infilato 4 vittorie) ha recuperato 4 punti sull’Atalanta, 5 sull’Inter e ben 9 sul Napoli.

