Bufera in Circoscrizione 5 a Torino, pronto il rimpasto

TORINO – La Circoscrizione 5 si prepara a un’importante riorganizzazione interna. Il presidente Enrico Crescimanno ha annunciato, attraverso una lunga nota stampa, l’intenzione di procedere con un rimpasto della giunta per garantire la continuità del mandato amministrativo della coalizione di centro-destra.

“In riferimento alle dichiarazioni della consigliera Montalbano e dei coordinatori Borelli e Cuzzilla, senza entrare nel merito della loro veridicità, vista la natura contrastante delle stesse, ravviso la necessità impellente e non più rimandabile di un rimpasto di giunta. Tale strada rappresenta l’unica opzione percorribile per proseguire uniti e con successo il nostro mandato”, ha dichiarato Crescimanno.

Le motivazioni del rimpasto

La decisione di procedere con la riorganizzazione della giunta, dice Crescimanno, risponde a tre esigenze principali:

Unità e coesione: Il rimpasto è considerato fondamentale per preservare l’unità interna e assicurare una rappresentanza equilibrata di tutte le componenti della coalizione.

Inserimento di quote rosa: Crescimanno sottolinea la necessità di garantire una maggiore inclusione femminile, come previsto dal regolamento, per assicurare una rappresentanza più completa e inclusiva della comunità.

Rotazione delle deleghe: Il rinnovo delle deleghe dei coordinatori ha l’obiettivo di portare nuove energie e prospettive all’interno della giunta, favorendo una gestione più dinamica e innovativa.

Il post delle polemiche di Montalbano

