Vigili del fuoco salvano due cani da un incendio a Campiglione Fenile, ma un terzo è morto

CAMPIGLIONE FENILE – Un violento incendio ha colpito nel pomeriggio di oggi uno stabile situato in via Borgata Giraud, a Campiglione Fenile. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo parzialmente anche due abitazioni adiacenti, ma senza causare feriti tra le persone.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco della Squadra 71 di Pinerolo è stato fondamentale per domare l’incendio e limitare i danni. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno effettuato tecniche di rianimazione su due cani che avevano inalato i fumi della combustione, riuscendo a salvarli. Purtroppo, per un terzo animale non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Campiglione Fenile, una pattuglia della Polizia Locale del comune, i Carabinieri di Cavour e il personale medico per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre i danni subiti dallo stabile e dalle case adiacenti sono in corso di valutazione. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato vittime umane, ma ha richiesto un impegno straordinario da parte delle squadre di soccorso per contenere la situazione e mettere in salvo gli animali presenti nell’edificio.

