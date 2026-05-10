La donna trovata morta vicino al luogo dell’incendio a Settimo Torinese sarebbe deceduta giorni fa

SETTIMO TORINESE – Diventano più chiari i contorni di una vicenda che aveva fatto gridare al mistero: la donna trovata morta in una cascina, vicina al luogo in cui è divampato il brutto incendio in via Ceres a Settimo, sarebbe deceduta giorni fa.

Infatti, come riporta Rai News, il cadavere della donna si presentava in avanzato stato di decomposizione e sarebbe stato ritrovato tre giorni fa nella cascina a Settimo Torinese. La donna sarebbe morta per cause naturali; indagano i carabinieri.

Nessun legame, dunque, con il vasto incendio di questa mattina. Come puntualizzato, inoltre, dal Comune di Settimo Torinese che sui social scrive:

Attenzione: la notizia riportata da vari media sul ritrovamento del corpo di una donna nella casa accanto è priva di fondamento. Non risultano persone ferite né decedute. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi dell’incendio.

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