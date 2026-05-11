Si è accoltellato da solo e ha finto una rapina per tenersi l’incasso: denunciato corriere di Chivasso

CHIVASSO – Alla fine è stato smascherato: il corriere di 50 anni accoltellato durante una rapina mentre stava terminando il turno di lavoro a Volpiano ha finto tutto.

La finta rapina per tenere l’incasso

Il 5oenne di Chivasso è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano. I militari dell’Arma, infatti, hanno capito che qualcosa nel racconto dell’uomo non quadrava.

Il corriere, lo scorso 13 marzo, aveva raccontato di essere stato sorpreso alle spalle dall’aggressore, che lo aveva colpito con una coltellata all’addome per impossessarsi del borsello contenente il denaro in contanti, l’incasso delle consegne di giornata: 1.680 euro. Poi, dopo aver messo a segno il colpo, il rapinatore era fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Però, la ferita riportata dal chivassese si era rivelata superficiale e decisive, infine, sono state le immagini di videosorveglianza delle videocamere di alcune abitazioni private. Sono state queste a smentire in maniera netta la versione del corriere, evidenziando che non vi era stato alcun incontro né tantomeno aggressioni.

Per questo motivo il 50enne è stato denunciato per simulazione di reato alla Procura di Ivrea, che ha coordinato le indagini.

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