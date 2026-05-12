Batte la testa contro il suolo, muore un magazziniere alla Centrale del Latte di Torino

TORINO – Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro in un cantiere della Centrale del Latte di Torino. L’incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13 in via Filadelfia 220, quartiere Santa Rita: qui, da una prima ricostruzione, il magazziniere coinvolto avrebbe riportato un violento trauma cranico che ne ha purtroppo causato il decesso, a seguito di una caduta probabilmente accidentale. L’infortunio mortale sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci.

L’operatore, come chiarito dalla Centrale del latte stessa in una nota, apparteneva a una società esterna, esterna incaricata delle attività di logistica e movimentazione merci all’interno del sito.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori della Croce Verde di Torino, che hanno tentato le manovre di rianimazione: non c’è stato però nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate. L’uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale. Le autorità competenti, con la collaborazione della Centrale del Latte, sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Il cordoglio della società

«La Società desidera esprimere il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa drammatica perdita, assicurando sin da ora la massima vicinanza e collaborazione in questo momento di grande dolore» scrive nella nota la Centrale.

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