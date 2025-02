CUMIANA – Dal 28 febbraio al 9 marzo il Bioparco Zoom Torino si trasforma in un mondo incantato con aree tematiche, spettacoli e laboratori che uniranno intrattenimento ed educazione ambientale.

Tra le novità di quest’anno, la “Battaglia dei Cuscini”, in programma il 1° e l’8 marzo, coinvolgerà grandi e piccini in un’esplosione di colori e risate.

L’evento vedrà anche la partecipazione di cosplayer dell’associazione Cospafamily, con personaggi amati dal pubblico pronti a interagire con i visitatori.

Ogni giornata culminerà nella sfilata per il “Miglior Costume”, con premi per gli abiti più originali nelle categorie Divertente, Classico ed Ecologico.

I laboratori educativi della Fondazione Zoom permetteranno di esplorare i superpoteri della natura, con attività dedicate ai più piccoli sul mimetismo e gli adattamenti straordinari degli animali.

Non mancheranno face painting, baby dance, spettacoli di magia e animazione, mentre per gli ospiti del Glamping saranno proiettati film d’animazione come Encanto e Rio.

L’evento si svolgerà dalle 10:30 alle 18:00 e per partecipare ad attività e laboratori sarà necessaria la prenotazione online.

