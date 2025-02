Sanità in Piemonte: Migliorano i Livelli Essenziali di Assistenza

I parametri relativi alla prevenzione, all’assistenza distrettuale e a quella ospedaliera sono stati valutati positivamente, con due indicatori in crescita e uno stabile rispetto al 2022.

Il risultato viene interpretato come un riconoscimento del lavoro svolto per il miglioramento della Sanità in Piemonte, dopo le difficoltà legate alla pandemia e agli anni di minori investimenti.

Pur consapevoli delle sfide ancora da affrontare, le istituzioni confermano l’impegno nel garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile per tutti i cittadini.