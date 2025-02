Lo Russo incontra delegazione di Daloa dalla Costa d’Avorio per rafforzare la cooperazione internazionale

TORINO – Questa mattina il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha ricevuto a Palazzo Civico il sindaco di Daloa Stéphane Auguste Gbeuly, e la delegazione istituzionale della Costa d’Avorio in visita in città. Tra gli obiettivi della visita, il il rafforzamento delle relazioni istituzionali, accademiche ed economiche tra le due città e il consolidamento del progetto “Torino-Daloa: percorsi di partenariato territoriale sostenibile”, co-finanziato dalla Regione Piemonte, e la promozione di nuove collaborazioni nei settori della formazione, dello sviluppo locale e della cooperazione economica.

“La collaborazione con Daloa ha un ruolo importante nei progetti di cooperazione internazionale e di relazioni internazionali della Città di Torino – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo -, specialmente per quanto riguarda il sistema imprenditoriale, accademico e dei rapporti tra amministrazioni locali. La comunità ivoriana nella nostra città è molto attiva e ben integrata e può rappresentare un punto di contatto tra le nostre realtà. Siamo molto contenti della visita del sindaco Gbeuly e della sua delegazione, così come degli accordi stipulati con l’Università di Torino e degli incontri con le imprese. Questi momenti di confronto rafforzano la collaborazione e la visione internazionale della nostra città”.

“Daloa è una città di circa 700 mila abitanti, con un’area metropolitana che raggiunge circa un milione di persone – ha dichiarato il sindaco di Daloa Stéphane Auguste Gbeuly -. La sua posizione ne fa un importante snodo commerciale, con un grande potenziale economico, che intendiamo valorizzare. La nostra regione è un punto di riferimento nel settore agricolo, in particolare per la produzione di cacao e caffè, ed è molto ricca di risorse naturali. Oltre all’agricoltura, i settori fondamentali della nostra economia sono quelli del commercio e dei trasporti. Ciò che ancora ci manca sono le infrastrutture, ed è proprio questo il motivo che ci ha portati a Torino. L’obiettivo della nostra visita è apprendere il più possibile dalla vostra esperienza e siamo entusiasti di esplorare nuove opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale”.

L’incontro si inserisce in un programma più ampio di attività, che martedì 24 febbraio ha visto la firma di un accordo di cooperazione tra l’Università di Torino e l’Université Jean Lorougnon Guédé di Daloa, alla presenza della vicerettrice per la didattica dell’Università di Torino Alessandra Fiorio Pia e del vicepresidente dell’Università di Daloa Koné Issiaka.

Il programma della delegazione prevede inoltre visite istituzionali, incontri con imprese e realtà associative torinesi, tra cui Camera di Commercio, Centro Interculturale, Biblioteca Civica Centrale, ITC-ILO e Gruppo Abele. La visita della delegazione si concluderà il 5 marzo con una serie di incontri finalizzati a rafforzare il partenariato e a definire le prossime fasi della collaborazione.

La relazione tra Torino e Daloa si sviluppa anche grazie alla presenza di una significativa comunità ivoriana in Piemonte e alla collaborazione con organizzazioni attive in entrambi i territori, tra cui Gruppo Abele, Missionari della Consolata, AMMI, Malaika Angels Onlus e l’associazione Panafricando.

