Piemonte e aviazione sostenibile: strategie per un futuro a emissioni zero

TORINO – Il Piemonte ha recentemente ospitato un evento focalizzato sull’aviazione sostenibile, in collaborazione con il partenariato europeo Clean Aviation. L’incontro, tenutosi presso il Grattacielo Piemonte, ha riunito rappresentanti istituzionali, imprese e centri di ricerca per discutere le opportunità offerte dal programma europeo e le sinergie con le politiche regionali a sostegno dell’innovazione nel settore aerospaziale.

Clean Aviation, sostenuto da Horizon Europe e da importanti attori del settore, mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo obiettivo è particolarmente rilevante considerando la previsione di un aumento significativo della domanda di voli nello stesso periodo, che potrebbe portare a un raddoppio delle emissioni del trasporto aereo senza interventi mirati.

Il programma si concentra sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, tra cui sistemi di propulsione ibrida ed elettrica per velivoli regionali e aeromobili con architetture ultra-efficienti. Un’attenzione particolare è rivolta all’utilizzo dell’idrogeno come fonte di alimentazione, con l’obiettivo di introdurre aerei a zero emissioni entro la metà del prossimo decennio.

Questo evento si inserisce nel percorso avviato con la firma del Memorandum of Cooperation tra la Regione Piemonte e Clean Aviation Joint Undertaking nel novembre 2023, durante gli Aerospace & Defense Meetings a Torino. L’accordo punta a creare un ecosistema integrato in cui fondi europei e programmi regionali collaborino per accelerare l’innovazione, favorire la formazione di nuove competenze e garantire alle imprese piemontesi un ruolo di primo piano nella transizione verso un’aviazione a emissioni zero.

La partecipazione attiva del Piemonte in iniziative come Clean Aviation rafforza il ruolo della regione nell’industria aerospaziale e apre nuove prospettive per una transizione sostenibile e tecnologicamente avanzata nel settore dell’aviazione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese