Dal 1 marzo al 29 giugno a Torino una mostra su Gaugin basata su “Il diario di Noa Noa”

TORINO – Al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito Italiano di Corso Galileo Ferraris a Torino dal 1 marzo al 29 giugno una mostra su Gaugin. Il filo conduttore dell’esposizione è il libro “Il diario di Noa Noa”, scritto da Gauguin dopo il suo primo soggiorno a Tahiti, che racconta la vita nelle isole polinesiane, tra miti e credenze locali, con il supporto di xilografie realizzate dal suo amico Daniel de Monfreid.

Accanto al libro, sono esposte opere come il dipinto Tahitiana e l’acquerello Paesaggio polinesiano con capanna, provenienti dalla collezione del critico Giovanni Testori. Inoltre, la mostra presenta sculture, disegni, e litografie, tra cui un monotipo salvato da un incendio, insieme a stampe realizzate per l’ultimo libro di Gauguin, Avant et Après. L’esposizione esplora anche il periodo bretone di Gauguin, con opere della Scuola di Pont Aven e il suo legame con Van Gogh. Una sezione è dedicata ai taccuini personali e agli scambi con altri artisti dell’epoca. In totale sono esposte 166 opere.

Biglietti: intero: 15 euro; nei weekend e festivi 13 euro; ridotto in biglietteria: 10 euro; ridotto scuole: 5 euro.

immagine di copertina: Paul Gauguin (attr.), Femme de Tahiti. 1891. Olio su tela. 50 x 65 cm. Collezione privata

