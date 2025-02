500 ibrida, la fabbrica di Mirafiori è pronta: ecco quando arriva

TORINO – Lo stabilimento di Mirafiori è in gran tumulto: la 500 Ibrida è in arrivo. E in un aplomb per niente ruffiano, dovrebbe essere presentata sotto il nome di Fiat 500 Torino.

Le linee di produzione sono in procinto di essere modificate, per far spazio alla lastratura di nuovi pianali che, a differenza della sorella interamente elettrica, devono accogliere il serbatoio e l’albero di trasmissione.

I primi muletti sarebbero già in circolo tra le mura degli stabilimenti, riscuotendo la curiosità dei pochi operai che non sono in cassa integrazione e continuano a lavorare nello stabilimento.

La nuova Fiat 500 Ibrida nascerà sull’architettura dell’attuale elettrica, opportunamente modificata per accogliere il motore a benzina 3 cilindri 1.0 da 70 cavalli.

I primi modelli di pre-serie dovrebbero essere costruiti a Maggio, la presentazione ufficiale del modello di serie dovrebbe avvenire entro Settembre.

Sulla data di inizio produzione ufficiale ancora non si sa nulla di concreto, ma l’obiettivo di Stellantis sarebbe cominciare ad Ottobre per poter consegnare i primi esemplari entro la fine del 2025.

Grandi incognite anche sul prezzo, ma difficilmente sarà sotto i 20.000 euro: la versione precedente, prodotta in Polonia (e quindi con costi inferiori) costava di base 18.000 euro.

Fiat confida di produrre 100.000 unità di 500 Ibride all’anno, e grazie a una batteria più leggera ed economica, 40.000 elettriche della nuova versione di 500e, lievemente aggiornata e con un prezzo significativamente più basso.

Riuscirà Fiat a risollevare le sorti di questo modello e della fabbrica di Mirafiori? Sicuramente questo modello può rappresentare una ventata d’aria fresca per i lavoratori.

Ma rimane da vedere se le vendite saranno sufficienti a soddisfare il target imposto da Cirio di 140.000 vetture prodotte in un anno.

