Torino è la capitale europea del turismo intelligente 2025: una cerimonia che celebra l’innovazione e la sostenibilità

TORINO – Torino ha ricevuto il riconoscimento di “European Capital of Smart Tourism“, assegnato come ogni anno dall’Unione Europea alle città che si distinguono per innovazione nel turismo. La cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato importanti figure istituzionali come il Sindaco Stefano Lo Russo, il presidente di Turismo Torino e Provincia Maurizio Vitale e numerosi ospiti internazionali, tra cui Andreea Staicu della Commissione Europea e Nollaig Fahy di Dublin City Council, è stata l’occasione per presentare il programma di eventi e iniziative con cui Torino intende promuovere questo riconoscimento.

Il Sindaco Lo Russo ha espresso soddisfazione per il titolo ottenuto, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento nel potenziare l’attrattività turistica della città. Torino ha conquistato questo premio grazie al suo approccio innovativo al turismo, che coniuga sostenibilità, valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, e utilizzo delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e soluzioni di mobilità avanzata.

Al termine della cerimonia, l’assessore al Turismo Domenico Carretta ha inaugurato una scultura simbolo in piazza Carlo Felice, un hashtag che rappresenta il logo del premio: #TorinoSmartTourism

Questo titolo si aggiunge a un altro importante riconoscimento per la città: Torino è stata recentemente nominata Capitale Europea dell’Innovazione per il biennio 2024-2025.

