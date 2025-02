A Rivoli nasce la Consulta per i Diritti e il Benessere degli Animali

RIVOLI – Rivoli compie un passo importante nella tutela e nel benessere degli animali. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato l’istituzione della Consulta dei Diritti e del Benessere degli Animali, un nuovo organo destinato a promuovere iniziative, regolamenti e attività per migliorare la convivenza tra cittadini e animali d’affezione in città.

Un’iniziativa partecipata e strutturata

L’idea, proposta dai gruppi consiliari di maggioranza durante il Consiglio Comunale di ottobre, nasce dall’esigenza di affrontare in modo organizzato e inclusivo le tematiche legate alla presenza degli animali domestici in ambito urbano. La Consulta sarà un punto di riferimento per la tutela degli animali, coinvolgendo cittadini, associazioni, addestratori cinofili, operatori del settore e altri portatori d’interesse.

Attualmente è in fase di redazione il regolamento, in collaborazione con l’Assessore al Benessere degli Animali, Dorotea Gribaldo, che verrà discusso e approvato a breve.

Obiettivi e azioni concrete

Negli ultimi anni, il numero di animali domestici nelle famiglie è in costante crescita, con una conseguente maggiore richiesta di servizi dedicati come ambulatori veterinari, centri di addestramento e pensioni per animali. Questa tendenza rende necessario un impegno specifico nella gestione degli spazi pubblici riservati agli animali d’affezione.

Uno degli obiettivi prioritari della Consulta sarà la manutenzione e il miglioramento delle aree cani, per garantire spazi adeguati alla socializzazione e alla sicurezza di animali e cittadini. Oltre ad avere un ruolo consultivo, la Consulta si occuperà concretamente di sviluppare progetti, favorire il dialogo con le associazioni di settore e proporre soluzioni per una migliore gestione degli spazi pubblici destinati agli animali.

Un punto di riferimento per la città

Tra le principali aree di intervento della Consulta rientrano:

La sensibilizzazione dei cittadini sulle regole di convivenza con gli animali in ambiente urbano;

L’organizzazione di eventi e attività formative legate alla salute e al benessere animale;

La promozione di iniziative di pet therapy;

La creazione di una rete tra i portatori di interesse che operano nel territorio rivolese;

Il contrasto a fenomeni di inciviltà, come l’abbandono di rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine.

I consiglieri promotori sottolineano: “L’obiettivo è far sì che Rivoli diventi un modello di gestione e rispetto degli animali, creando una rete virtuosa tra istituzioni e cittadini”.

La collaborazione con associazioni ed esperti del settore sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa, rendendo Rivoli una città sempre più attenta al benessere animale e alla convivenza armoniosa tra cittadini e amici a quattro zampe.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese