I dati sullo stato di salute di due parchi nazionali del Piemonte in un’app e una mappa interattiva

PIEMONTE – I dati raccolti dal monitoraggio sullo stato di salute di due parchi nazionali del Piemonte sono raccolti in un’app (DigitAP), che mostra gli indicatori ambientali comparati con le altre aree protette d’Italia.

Si tratta di un’applicazione costruita sui dati relativi al monitoraggio delle specie e degli habitat dei diversi parchi nazionali, che li mette insieme e li raccoglie in una mappa interattiva, visibile qui. Tra le aree rappresentate ci sono anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Val Grande.

L’obiettivo dell’app è colmare la frammentazione della raccolta dati relativi alle condizioni in cui si trovano i parchi e le aree protette d’Italia. Questo permetterà agli addetti ai lavori di progettare interventi specifici di tutela che siano uniformi, comparabili e allo stesso tempo mantengano la specificità territoriale; per i non addetti ai lavori, è uno strumento curioso per farsi un’idea sullo stato di salute dell’ecosistema in questione.

La realizzazione dell’app è resa possibile grazie al Pnrr, in particolare grazie ai fondi previsti per la cosiddetta missione “M2C4 Inv. 3.2” destinata alla Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, che in totale ha stanziato 100 milioni. La raccolta dati sarà elaborata e coordinata da ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il servizio, tra l’altro, consentirà di creare indicatori per la valutazione degli effetti del cambiamento climatico sui sistemi naturali. La mappa si trova al fondo di questa pagina:

