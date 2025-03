Caso airbag difettosi Citroen: il Codacons mobilita i proprietari per la tutela dei diritti

TORINO – Il caso degli airbag difettosi montati su alcuni modelli Citroen, tra cui C3 e DS3, continua a far parlare. Il Codacons, insieme ad altre associazioni dei consumatori come Adusbef e AssoUrt, ha recentemente intensificato le sue azioni legali, invitando i proprietari delle vetture coinvolte a unirsi alla causa. La battaglia legale ha già portato a un’importante vittoria: il Tribunale di Torino ha emesso un’azione inibitoria contro PSA Groupe Italia S.p.A., imponendo alla casa automobilistica di riparare immediatamente gli airbag difettosi e di fornire auto sostitutive a tutti i proprietari danneggiati.

La Corte d’Appello di Torino ha fissato come termine ultimo per la sostituzione degli airbag difettosi il 15 marzo 2025, sottolineando l’urgenza della situazione. Per garantire che le disposizioni giudiziarie vengano rispettate, le associazioni di consumatori invitano tutti i proprietari di Citroen a comunicare eventuali problematiche riscontrate nella sostituzione degli airbag. Queste segnalazioni saranno cruciali per monitorare l’operato di PSA Italia e per intraprendere ulteriori azioni legali a tutela degli automobilisti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese