Il Carnevale 2025 al Bioparco ZOOM di Torino tra principesse e supereroi

TORINO – Dal 28 febbraio al 9 marzo, il parco si trasformerà in un regno di meraviglia e si vestirà d’incanto con tre aree tematiche, spettacoli e laboratori che uniranno intrattenimento ed edutainment, svelando il lato più straordinario della natura.

La Battaglia dei Cuscini

1 marzo e 8 marzo ore 15:15

Organizzata grazie al supporto della Compagnia Melarancio di Cuneo, grandi e piccini potranno sfidarsi in un’epica battaglia con cuscini soffici e colorati. Un mix di risate, animazione e musica per un’esperienza davvero… travolgente!

Cosplayer e animazione

Grazie alla collaborazione con l’associazione Cospafamily, i personaggi più amati, da Spiderman a Biancaneve prenderanno vita, interagendo con il pubblico e animando le aree tematiche.

Gara del Miglior Costume

Ogni giorno, una sfilata colorata – che partirà da Mora Mora – condurrà i partecipanti all’Anfiteatro di Petra, dove la giuria, composta da Cosplayer professionisti, premierà i costumi più originali di tre categorie: Divertente, Classico ed Ecologico.

In palio, per i vincitori, abbonamenti ed experience esclusive al parco.

(iscrizione obbligatoria)

Laboratori educativi:

A cura della Fondazione Zoom, due proposte uniche permetteranno ai visitatori di scoprire i superpoteri della natura:

– Il Carnevale Magico della Natura. Un laboratorio per bambini che esplora le meraviglie del mondo animale tra mimetismo, metamorfosi e abilità straordinarie.

Posti limitati: max 20 bambini. Prenotazione obbligatoria

– Creature Magiche Cercasi: Superpoteri Naturali, Magia Reale! Un viaggio itinerante tra gli habitat di Zoom durante il quale un eccentrico scrittore, alla ricerca di creature magiche per il suo prossimo libro, incontrerà i keeper del parco per

scoprire gli incredibili adattamenti degli animali

Posti limitati: max 20 bambini. Prenotazione obbligatoria

Spettacoli e animazione

Non potranno mancare le più classiche attività legate alla tradizione del carnevale, dal face painting alla baby dance tra bolle di sapone fino al laboratorio di magia “Scherzi e pastrucchi” e lo spettacolo “Bradacadabra…che sorpresa!” con un mago pasticcione

che ne combinerà di tutti i colori.

E per gli ospiti del Glamping, Cinema serale!

Un doppio appuntamento cinematografico giornaliero, in esclusiva per chi soggiorna all’interno del Lake Eyasi Glamping con film d’animazione ricchi di musica, colori ed emozioni: da Encanto a Rio, passando per La Principessa e il Ranocchio e Trolls.

17:30 e 21:00 presso sala Lalao Kely

Informazioni e prenotazioni:

– Date: 28 febbraio, 1-4 marzo, 8-9 marzo

– Orari: 10.30 – 18.00

Per partecipare ad attività e laboratori, è possibile prenotarsi sul sito del Bioparco

