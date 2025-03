Carnevale di Ivrea: ecco perché si lanciano le arance

IVREA – Ogni anno, durante il Carnevale di Ivrea, le strade della città si trasformano in un campo di battaglia. Migliaia di persone partecipano alla celebre Battaglia delle Arance, una tradizione che affonda le sue radici in un’antica rivolta popolare.

La tradizione si ispira a un episodio leggendario. Secondo il racconto, un tiranno medievale opprimeva il popolo di Ivrea, imponendo tasse e abusi.

La ribellione sarebbe scoppiata quando una giovane ragazza, la Mugnaia, si rifiutò di sottostare al suo potere e lo uccise. Il popolo, ispirato dal suo gesto, insorse contro i soldati del signore locale e li cacciò dalla città.

Non ci sono prove storiche certe di questi eventi, ma il racconto è diventato il simbolo della libertà e della resistenza popolare.

Oggi la rivolta viene rievocata attraverso una spettacolare battaglia con le arance. I partecipanti si dividono in due fazioni principali: gli Aranceri a piedi, che rappresentano il popolo ribelle. Combattono senza protezioni e attaccano con le arance.

Le squadre sui carri, invece, impersonano le guardie del tiranno. Protette da caschi e corazze, attraversano le strade della città mentre gli aranceri cercano di colpirle.

Lo scontro si svolge nelle piazze principali di Ivrea e dura tre giorni. Alla fine, la battaglia si conclude con il trionfo simbolico del popolo.

Sebbene le origini della Battaglia delle Arance siano avvolte nella leggenda, la manifestazione è diventata un simbolo di identità per la città. Oltre a essere un evento spettacolare, rappresenta il ricordo di una lotta contro l’oppressione.

Ogni anno, migliaia di visitatori accorrono a Ivrea per assistere alla battaglia e vivere da vicino questa straordinaria rievocazione storica. Il Carnevale di Ivrea non è solo una festa, ma un modo per mantenere viva la memoria del passato.

