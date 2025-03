Torino: oggi manifestazione in Piazza Carignano per l’Ucraina e per l’Europa

TORINO – A seguito degli ultimi sviluppi preoccupanti nella politica estera americana, riguardo al mancato sostegno alla Resistenza Ucraina contro l’aggressione russa da parte di Trump, in tutta Italia si scenderà in piazza per manifestare sostegno all’Ucraina e all’Europa.

La manifestazione, supportata da diversi partiti e associazioni della società civile, avrà luogo contemporaneamente in diverse piazze dello stivale.

Oggi, Domenica 2 Marzo, a Torino ci si incontrerà in piazza Carignano alle ore 17.00 per un rassemblement pacifico in sostegno alla resistenza Ucraina, i valori dell’Europa e della democrazia.

L’Immagine di copertina è stata creata con IA.

