Silvia Grimaldi in Hansen è la vezzosa mugnaia dello Storico Carnevale di Ivrea 2025.

Silvia Grimaldi in Hansen è nata a Ivrea il 23 marzo 1983, sotto il segno dell’Ariete, da famiglia di origini pugliesi. I genitori si sono trasferiti da Barletta a Ivrea nel 1975 con il primogenito Giuseppe – classe 1974, oggi residente in Brasile, per seguire la carriera di papà Luigi, appena nominato magistrato presso il tribunale della città, dove ha prestato servizio per circa trent’anni, ricoprendo vari ruoli e, da ultimo, anche quello di presidente dello stesso tribunale per un decennio. La mamma Maria Daleno, per tutti Mariuccia, mancata nel 2021, è stata professoressa alle scuole medie Arduino.

In Borghetto ha conosciuto l’amore della sua vita, James Christian Hansen, anch’egli Corvo d’Oro e Tigre, oggi editor per Lonely Planet: nato a Forlì il 19 dicembre 1979 porta un nome e un cognome che non nascondono le origini americane (ma di discendenza danese) della parte paterna della sua famiglia. Il padre James Douglas, originario di Seattle, è stato vice console americano a Napoli, e proprio in terra partenopea incontra Marina Varriale, la mamma del Toniotto, anch’essa purtroppo venuta a mancare nel 2016.

Le parole di Silvia Grimaldi in Hansen

Diventare Mugnaia è sempre stata un’aspirazione intangibile che ho coltivato fin da piccola. Uno dei ricordi più belli mi riporta a quando da bambina giocavo con la mia migliore amica Giulia a fare la Mugnaia: noi due accovacciate sul tetto del garage a lanciare la ghiaia sul cortile di sotto simulando il lancio delle mimose dal Cocchio. Non erano molto contenti i proprietari delle auto parcheggiate di sotto, ma oggi forse mi perdoneranno (sorride)”. Oggi l’amica Giulia vive a Roma ma è stata tra le prime a saperlo e ha subito raggiunto Silvia per starle a fianco: “Era il 18 gennaio quando mio papà mi chiede di andare a trovarlo. Appena entrata in casa l’ho visto emozionato, a fianco a lui il Presidente della Fondazione Alberto Alma e il consigliere Gianpiero Frigo con in mano un garofano. Ho subito capito, ma non sono riuscita a dire nulla, travolta dalle emozioni. Appena ho potuto, ho chiamato Giulia e le ho detto di venire a Ivrea questo Carnevale. Non c’è stato bisogno di dirle il perché: anche lei, che mi conosce da sempre, ha subito capito.

