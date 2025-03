Oggebbio, incidente sulla Statale del Lago Maggiore: auto contro camion

OGGEBBIO – Incidente sulla Statale 34 del Lago Maggiore, km 24+700 nel comune di Oggebbio.

Nella mattina di questa domenica, 2 Marzo 2025, una Fiat 500 e un camion si sono schiantati. L’auto, a seguito dell’impatto, si è ribaltata finendo fuori carreggiata.

Fortunatamente, gli occupanti ne sono usciti indenni, uscendo dal veicolo con le proprie forze e prima che arrivassero i soccorsi.

Il personale sanitario ha poi provveduto al trasferimento in ospedale, per eseguire i controlli del caso. Per facilitare le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, è stato predisposto il senso unico alternato.

Le operazioni sono svolte dai Vigili del Fuoco di Verbania

