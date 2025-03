Sequestro di droga a Cuneo: in mezzo ad hashish e crack anche Nifedipina, un farmaco anti-ipertensivo

CUNEO – Un sequestro di droga ha portato al rinvenimento non solo hashish e crack, ma anche di una ingente quantità – 12 confezioni – di Nifedipina, un farmaco anti-ipertensivo. Due uomini sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

I fatti

La polizia ha fermato due uomini. Durante la perquisizione personale a carico di uno dei due, in corso Nizza, è stata rinvenuta una busta con cinque dosi di hashish, pari a 7 grammi.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è accusato anche di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: durante la perquisizione domiciliare, infatti, ha dato in escandescenze e ha continuato con le condotte minacciose e violente anche una volta condotto in questura.

Insieme a lui è stato arrestato il coinquilino. A suo carico il sequestro di dieci dosi di crack del peso di 6 grammi e 336 compresse di Nifedipina, trovate in abitazione.

Il farmaco agisce rilassando i vasi sanguigni e può essere somministrato solo su prescrizione e sotto stretto controllo medico. Quando lo si abbina alla droga, in particolare alla cocaina, può produrre gravi conseguenze per la salute.

Visti i rischi associati, la questura ha informato il Sert dell’Asl Cn1 di Cuneo e la direzione del dipartimento di salute mentale, che provvederanno a diramare un alert a medici di base e farmacie.

