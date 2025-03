Incendio devasta il tetto di una palazzina a Salassa: nessun ferito grave, ma una persona è stata ricoverata per accertamenti

PIEMONTE – Nella tarda serata di ieri, un incendio ha colpito una palazzina in regione Fenale a Salassa, nel Torinese, causando ingenti danni al tetto dell’abitazione. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno richiesto l’intervento di ben sette squadre di vigili del fuoco, impegnate per oltre sei ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti, sebbene una donna si sia sentita male e sia stata trasportata al pronto soccorso di Cuorgnè per accertamenti.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per stabilire le cause che hanno scatenato il rogo.

