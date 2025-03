Just the Woman I Am a Torino: tutte le linee Gtt che varieranno il percorso domenica 9 marzo

TORINO – Come fa sapere Gtt, a seguito dello svolgimento della manifestazione podistica “Just the Woman I Am” – sul percorso: viale Virgilio angolo via Mattioli (partenza), corso Cairoli, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, corso Regina Margherita, via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello – nel pomeriggio di domenica 9 marzo 2025 varieranno il servizio le linee: 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 BUS – 15 – 16 CS – 16 CD – 18 – 19 – 27 Festiva – 30 – 33 Festiva – 55 – 56 – 61 – 68 – 70 – 72 – STAR 1 – Venaria Express.

Inoltre, dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze, il parcheggio Castello sarà chiuso. Sarà consentita l’uscita dei veicoli già presenti all’interno dalle uscite dei parcheggi San Carlo e Roma.

In particolare

Linea 3. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione corso Tortona: effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in corso Tortona angolo corso Belgio (fermata n° 598). Non effettua sosta di capolinea e prosegue fuori servizio.

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio prima di via Ricasoli (fermata n. 572), quindi prosegue per corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 4. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Solo in direzione Falchera: da via XX Settembre deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Solo in direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 6. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice (capolinea).

Direzione corso Gabetti: dal capolinea di piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Pietro Micca, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Linea 7. Servizio sospeso dalle ore 14.30 alle ore 20.07.

Linea 8. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Solo in direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vinzaglio deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 11. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Solo in direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Linea 13 BUS. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia deviata in piazza Solferino dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio dopo via Meucci presso la fermata n. 2069 (in comune con linea 14).

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue effettuando inversione di marcia all’altezza di via Gandolfo – via dell’Arcivescovado, quindi riprende piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea 15. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione via Brissogne: da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Duca degli Abruzzi angolo corso Vittorio Emanuele II prosegue per corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Da corso Massimo d’Azeglio deviata a sinistra in corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Linea 19. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Solo in direzione corso Cadore: da corso Bolzano angolo piazza XVIII Dicembre prosegue per corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27 Festiva. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Solo in direzione via Anglesio: dal capolinea di via XX Settembre deviata in via Bertola, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, via Bologna, corso Palermo, percorso normale.

Linea 30. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione corso San Maurizio: da corso Regina Margherita deviata in corso Farini dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n.3594 denominata “Farini Cap.” (in comune con la linea 66).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 33 Festiva. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Direzione piazzale Adua: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Nizza segue il percorso dei giorni feriali con capolinea provvisorio in corso Vittorio Emanuele angolo via Rattazzi.

Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, percorso attuale.

Linea 55. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea).

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, percorso attuale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da largo Berardi deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Deviata in 2 diverse fasi.

1ª fase: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

2ª fase: dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, percorso attuale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Vittorio Veneto deviata in via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: percorso attuale fino in corso Moncalieri angolo ponte Umberto I da cui è deviata in corso Fiume, inversione di marcia in piazza Crimea, quindi prosegue per corso Fiume, corso Moncalieri, piazza Gran Madre dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 480 – “Gran Madre Cap.”

Direzione via Mezzaluna: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre deviata in corso Casale, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, via Rossini, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione corso San Maurizio: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre, via Lanfranchi, via Biamonti, via Villa della Regina dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1418 – “Gran Madre”.

Direzione piazza Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di via Villa della Regina prosegue per piazza Gran Madre, corso Moncalieri, percorso normale.

Linea 72. Dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Direzione via Bertola: da via Cernaia deviata in piazza Solferino dove effettua capolinea provvisorio dopo via Meucci presso la fermata n. 1293 (di fronte al capolinea delle linee 14 e 63).

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue effettuando inversione di marcia all’altezza di via Gandolfo – via dell’Arcivescovado, quindi riprende piazza Solferino, via Cernaia, percorso normale.

Linea STAR 1. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione via Cavalli: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) prosegue per via Accademia Albertina, via Giolitti, percorso normale.

Direzione corso Regina Margherita: da via Maria Vittoria prosegue per piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio presso la fermata n. 1557 – “Carlina Nord Ristocolor”.

Venaria Express. Dalle ore 15.00 a fine servizio.

Direzione Reggia di Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione Torino: da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata in corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea presso l’autostazione di via Fiochetto).

