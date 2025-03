Si è spento a 84 anni Rodolfo Grasso, era conosciuto come “il sindaco di Falchera”

TORINO – Dopo una lunga malattia che lo aveva costretto da tempo su una sedia a rotelle, si è spento questa mattina a 84 anni Rodolfo Grasso. “Il sindaco di Falchera”, così era conosciuto dagli abitanti del quartiere per il quale Grasso si è sempre speso molto.

Era infatti presidente del comitato per lo sviluppo di Falchera ed era conosciuto e amato proprio per la sua tenacia nel portare avanti le proprie idee per il bene del quartiere. A lui si deve fra l’altro la riapertura dell’Anagrafe e l’apertura di un secondo accesso a Falchera da via Nuvolari.

“Buongiorno, Sindaco!”

Era bello vedere il tuo sorriso allargarsi ogni volta che ti salutavo così, nella “tua” Falchera. E poi, subito dopo i saluti, passavi immediatamente a parlarmi di qualche idea per il quartiere, a darmi qualche consiglio su come servire al meglio quella comunità che hai messo sempre al primo posto. Ora che te ne sei andato, la tua scomparsa mi lascia e ci lascia, insieme a un grande vuoto, un esempio ancora più grande, quello di una persona che ha dedicato il suo tempo e la sua vita al suo quartiere e alla sua città, a renderli davvero posti migliore.

Falchera e Torino perdono un punto di riferimento, uno sguardo capace di vedere le necessità di tutti, una voce che sapeva farsi ascoltare. Ci mancherai, mi mancherai.

Ciao, Rodolfo, e grazie di tutto.

Così lo ricorda il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo.

Ciao sindaco, continua a darci consigli anche da lassù.

È il messaggio di cordoglio lasciato sui social dall’assessora alla transizione ecologica e digitale, ambiente, mobilità, trasporti e innovazione della Città di Torino, Chiara Foglietta.

