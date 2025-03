Il 31 marzo a Camera – Centro Italiano per la Fotografia la premiazione di Navid Tarazi, DoggoDaiily, Piemontese dell’anno 2024

TORINO – Si svolgerà lunedì 31 marzo alle ore 18.30 a Camera – Centro Italiano per la Fotografia la premiazione di Navid Tarazi, l’ideatore di DoggoDaiily, scelto dai lettori di Quotidiano Piemontese come Piemontese dell’anno 2024.

Navid si è aggiudicato il premio con una valanga di voti, superando medici, sindaci e sportivi. Il suo progetto fotografico DoggoDaiily, che porta avanti con passione e grandi risultati, è molto amato dai torinesi, soprattutto da chi vive con un cane e spera di incontrarlo ad ogni passeggiata. Proprio la natura del progetto ha spinto Quotidiano Piemontese a coinvolgere Camera nella premiazione, uno spazio dove la storia della fotografia trova la sua sublimazione perfetta.

Visto inoltre che i protagonisti degli scatti di Navid sono i cani, siamo felici di potervi confermare che sarà possibile partecipare alla premiazione anche con i vostri amici animali.

La premiazione sarà anche l’occasione per conoscere meglio Navid Tarazi, che verrà intervistato dai giornalisti di Quotidiano Piemontese.

L’ingresso è gratuito ma è necessario confermare la propria presenza riservando i posti su EventBrite. La Premiazione si svolgerà lunedì 31 marzo alle 18.30 nella sala Gymansium di Camera, in via delle Rosine 18. Per ulteriori informazioni potete scrivere a redazione@quotidianopieontese.it.

Prenota il tuo posto per la premiazione del Piemontese dell’anno 2024

Camera – Centro Italiano per la Fotografia

Fondata a Torino nel 2014 e con uno spazio aperto al pubblico dal 2015, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia è una fondazione dedicata alla promozione e alla diffusione della cultura fotografica in tutte le sue forme.

Il programma espositivo valorizza la fotografia italiana e internazionale attraverso mostre di grande rilievo: nello spazio principale trovano posto le opere di artisti storicizzati e affermati, mentre la Project Room è dedicata a talenti emergenti, autori mid-career e progetti in collaborazione con archivi italiani.

Oltre alle esposizioni, CAMERA propone un ricco programma di attività educative, tra incontri, laboratori e corsi, offrendo percorsi formativi adatti a tutti – dagli appassionati ai professionisti, dagli studiosi agli amatori.

CAMERA è così un punto di riferimento per la fotografia, un luogo di esposizione, produzione, ricerca e dialogo, capace di connettere il panorama locale con la scena internazionale.

Informazioni pratiche

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

Via delle Rosine 18, Torino

www.camera.to

e-mail: camera@camera.to

telefono: 011 0881150

