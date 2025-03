Iren: la Città Metropolitana di Torino acquista azioni per 83 milioni di euro

TORINO – La Città metropolitana di Torino ha aumentato la sua partecipazione in Iren acquistando oltre 37 milioni di azioni per un valore di 83 milioni di euro.

Con questa operazione, la quota dell’ente sale al 5,371%, mentre insieme al Comune di Torino raggiunge il 19,171%.

L’acquisto è stato approvato dal Consiglio metropolitano, riunito in seduta segreta per non influenzare il mercato azionario. Iren opera nei settori energia, ciclo idrico e servizi ambientali, con attività in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.

L’operazione rafforza la presenza di Torino nella definizione delle politiche industriali della multiutility e permetterà di destinare aiuti economici al territorio attraverso i dividendi della società.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese