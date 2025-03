Iniziato l’abbattimento degli alberi al parco del Meisino. Il Comitato che li difende : ecocidio con spreco di risorse pubbliche

Giornata movimentata nella zona del Parco dei Meisino dove sono iniziate le operazioni di taglio del bosco per la realizzazione della passerella ciclopedonale che fa parte del progetto di realizzazione di un Centro per l’educazione sportiva ed ambientale finanziato con i soldi del PNRR.

Secondo il Comitato Salviamo il Meisino sono stati abbattuti 50 alberi dei 6 o 20 che erano stati paventati dal Comune. Si tratta di specie autoctone come carpini e salici, che compongono il bosco igrofilo, tanto che il Comitato ha parlato di ecocidio con spreco di risorse pubbliche.

Il Comitato ha organizzato una manifestazione per bloccare il lavori venerdì 7 marzo alle 6.30 al cantiere della Tettoia

Il comunicato del Comitato Salviamo il Meisino

Oggi si è sfiorata la tragedia: un operaio ha tagliato un albero di trenta metri che ha colpito nella caduta due persone al di fuori del cantiere. Una persona è già stata refertata, a testimonianza di come la gestione dei lavori e la foga di portare avanti un progetto coi tempi così stretti, non possa che causare grave danno e pericolo, e non solo all’ambiente. Anche un cavo elettrico dimenticato nel bosco è stato divelto dai rami dell’albero in caduta, alla faccia della tanto declamata messa in sicurezza del parco. Non abbiamo potuto impedire a trattori e motoseghe di entrare nella nuova area cantierizzata ad hoc così ALMENO 50 ALBERI SONO STATI ABBATTUTI.

Quello che abbiamo documentato oggi smentisce il greenwashing che il Comune propaganda da ben due anni. L’assessore al verde pubblico Tresso aveva parlato del taglio di “venti alberi di scarso valore” , “qualche gaggia”, “qualche pianta alloctona”; la memoria depositata dal Comune per il ricorso riporta l’abbattimento di “soli” 6 alberi.

Gli abbattimenti di oggi contano diversi esemplari di specie autoctone di grande valore ecosistemico, come carpini e salici, che compongono il bosco igrofilo. Ciò che da sempre denunciamo appare oggi evidente: non si tratta affatto di un progetto “ad alta vocazione ambientale” ma di un ecocidio con spreco di risorse pubbliche. Non permetteremo che i lavori continuino indisturbati con queste modalità.

DOMANI CHIAMIAMO UN MONITORAGGIO COLLETTIVO DI PRIMA MATTINA PER PRETENDERE CHE IL TAGLIO DEGLI ALBERI VENGA FERMATO SUBITO.

IL COMUNE DEVE RISPONDERE DELLE MENZOGNE CHE HA RACCONTATO PER PIU’ DI DUE ANNI.

Ci vediamo domani alle 6:30, parcheggio della Scuola Villata!